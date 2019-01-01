Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 31 марта

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В воскресенье в Киеве осадков не ожидается, ночью будет ясно. Утром будет ясно. Днем будет ясно. Вечером облачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +2 до +15°C.

Ночью +2°C. Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Утром +10°C. Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Днем +15°C. Относительная влажность 59%. Ветер 7 м/c.

Вечером +9°C. Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +13°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +11°C (облачно). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +13°C (облачно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +15°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +6°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +15°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +8°C (малооблачно). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +16°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 98%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +16°C (облачно). Относительная влажность 49%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +8°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +15°C

Температура ночью +6°C (облачно). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +11°C (облачно). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +7°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +15°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +15°C

Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +9°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +9°C

Температура ночью +6°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +8°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +9°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +14°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (малооблачно). Относительная влажность 53%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +12°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +10°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +16°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +16°C (малооблачно). Относительная влажность 53%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +14°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +14°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +6°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +15°C

Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +9°C (облачно). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +14°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +14°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +16°C

Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +16°C (облачно). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +14°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +11°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +14°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +17°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +17°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +10°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +13°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +15°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +8°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +16°C

Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +16°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +16°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +15°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +8°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +14°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +14°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +6°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +13°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (облачно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +13°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +6°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +11°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +9°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +7°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно). Относительная влажность 70%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +12°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +7°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +11°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +10°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +6°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней