В результате обстрелов на Донбассе ранены украинские бойцы

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Ситуация на Донбассе достаточно напряженная. За прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные были обстреляны трижды: дважды — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле населенного пункта Пески.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно с тяжелого вооружения: дважды — из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское", — отметили в штабе.

По данным разведки, 30 марта ответным огнем двух оккупантов было уничтожено, шесть — ранены.

От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условия прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.