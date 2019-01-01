В Украине проходят выборы президента

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31 марта в Украине началось голосование на очередных выборах президента. Участки для голосования открылись в 8:00, передает ONLINE.UA со ссылкой на ЦИК.

Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателей.Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины, ориентировочно 29 888 избирательных участков, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"В заграничном избирательном округе создано 101 избирательный участок. Для голосования на этих участках ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень. Украинцы голосуют в 72 странах мира, участки расположены в посольствах и консульствах Украины.На территории воинских частей создано 80 специальных избирательных участков, где смогут проголосовать около 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне ООС.Постоянное место голосования без изменения избирательного адреса изменили 315 тыс. 725 украинцев", — сказано в сообщении.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано 2 344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.За выборами президента будут наблюдать 89 622 наблюдатели от общественных организаций, наблюдатели от кандидатов в президенты и от 9 политических партий.

До 5 апреля включительно окружные территориальные комиссии должны установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов, до 10 апреля включительно ЦИК должен установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, ЦИК должна обратиться в Верховную Раду с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.