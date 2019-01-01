Стало известно, когда будут первые результаты национального экзит-полла

Фото: 24tv.ua

В ходе первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-полл на выходе из избирательных участков. Будут опрошены около 17 тысяч избирателей на 400 участках. Глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявляет, что результаты экзит-полла будут известны после 20 часов 31 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Она отметила, что экзит-полл – неотъемлемый компонент любых демократических выборов. В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, поскольку почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными. Бекешкина добавила, что это уже 15-й экзит-полл, который "Деминициативы" проводят на выходе с избирательных участков, начиная с 1998 года.

Отмечается, что на каждом избирательном участке будет работать 2-3 человека. Всего будет задействовано около 1000 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение. Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не будет превышать 1,3%, но есть еще погрешности, которые зависят от разных факторов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законом.