Президентские выборы 2019: чего на самом деле Кремль добивается на Донбассе

Обыски в оккупированном Крыму и интенсивные обстрелы на Донбассе со стороны оккупантов связаны с желанием Кремля повлиять на ход президентских выборов в Украине. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает ONLINE.UA.

По ее словам, РФ запугивает активных украинцев и татар в оккупированном Крыму, а также пытается уменьшить явку в прифронтовой зоне. Хотя на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей избирательные участки открылись во всех населенных пунктах. По словам вице-спикерки, довольно трудно было открыть 106 участок в Катериновке, который находится под постоянными снайперскими обстрелами.

"На Донбассе обострение. Штаб ООС информирует, что оккупанты обстреляли окраины Авдеевки, одного военного ранили, горячее на Мариупольском направлении, традиционно нарушается режим тишины на Луганщине. Конечно, это не случайность. РФ и орки-боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжает смеяться над "Путин нападет", напоминаю, что Путин напал 5 лет назад и пока что никак не может успокоиться", – отметила Геращенко.

По ее мнению, журналисты международных изданий и наблюдатели, которые завтра будут работать также на Донбассе, смогут объективно показать миру, как "русский мир" никак не даст покоя Украине в своих грезах о "Малороссии".

Как сообщал ONLINE.UA, российские спецслужбы продолжают воплощать в жизнь схемы для влияния на выборы Президента Украины. Указано, что жители захваченного полуострова "будут голосовать" за нужных стране-агрессору кандидатов.