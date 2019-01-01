Названо имя нового президента Словакии

Названо имя нового президента Словакии

  |  Мир   |   Читати українською
Зузана Чапутова (фото — flickr.com)

Во втором туре президентских выборов в Словакии победу одержала оппозиционная кандидатка Зузана Чапутова — это подтверждают результаты окончательного подсчета голосов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за 45-летняя юристку и общественную активистку Чапутову проголосовали 58,41% избирателей. Ее оппонент, выдвиженец партии власти SMER и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, получил 41,59% голосов.

Стоит отметить, что и Чапутову, и Шефчовича считают в целом дружественными к Украине политиками. Однако Чапутова более однозначно выступает за предоставление европейской перспективы для Киева и за продление санкций против РФ.
Названо имя нового президента Словакии (1)

"Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", принимала активное участие в антиправительственных протестах, что в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка", — сказано в сообщении.

Названо имя нового президента Словакии (2)

Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине началось голосование на очередных выборах президента. Участки для голосования открылись в 8:00. Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Словакия, Зузана Чапутова, выборы, президент
Новости других СМИ
Президентские выборы 2019: чего на самом деле Кремль добивается на Донбассе
Президентские выборы 2019: чего на самом деле К...
Стало известно, когда будут первые результаты национального экзит-полла
Стало известно, когда будут первые результаты н...
В Украине проходят выборы президента
В Украине проходят выборы президента
В результате обстрелов на Донбассе ранены украинские бойцы
В результате обстрелов на Донбассе ранены украи...
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 31 марта
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 31 марта
Разведка сообщает о тревожной активности боевиков на Донбассе
Разведка сообщает о тревожной активности боевик...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи