Названо имя нового президента Словакии

Во втором туре президентских выборов в Словакии победу одержала оппозиционная кандидатка Зузана Чапутова — это подтверждают результаты окончательного подсчета голосов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.
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"Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", принимала активное участие в антиправительственных протестах, что в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине началось голосование на очередных выборах президента. Участки для голосования открылись в 8:00. Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателей.