Названо имя нового президента Словакии

Зузана Чапутова (фото — flickr.com)

Во втором туре президентских выборов в Словакии победу одержала оппозиционная кандидатка Зузана Чапутова — это подтверждают результаты окончательного подсчета голосов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за 45-летняя юристку и общественную активистку Чапутову проголосовали 58,41% избирателей. Ее оппонент, выдвиженец партии власти SMER и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, получил 41,59% голосов.

Стоит отметить, что и Чапутову, и Шефчовича считают в целом дружественными к Украине политиками. Однако Чапутова более однозначно выступает за предоставление европейской перспективы для Киева и за продление санкций против РФ.

"Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", принимала активное участие в антиправительственных протестах, что в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине началось голосование на очередных выборах президента. Участки для голосования открылись в 8:00. Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателей.