Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах президента

31 марта в Украине проходят выборы президента Украины. Стоит помнить, что за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность — наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ЦИК.

Отмечается, что наказания за продажу голоса на выборах грозит в том случае, если человек принял предложение, обещание или уже получила деньги в размере более 125 гривен – то есть 3% от размера минимальной зарплаты за:

отказ от участия в голосовании;

голосования более чем один раз;

голосование за отдельного кандидата или за отказ от голосования;

передачу избирательного бюллетеня другому лицу.

За продажу голоса на выборах украинцам грозит штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.

Что запрещено делать избирателям во время голосования?

Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.

Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

Как сообщал ONLINE.UA, обыски в оккупированном Крыму и интенсивные обстрелы на Донбассе со стороны оккупантов связаны с желанием Кремля повлиять на ход президентских выборов в Украине.