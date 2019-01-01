Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах президента

Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах президента

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

31 марта в Украине проходят выборы президента Украины. Стоит помнить, что за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность — наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ЦИК.

Отмечается, что наказания за продажу голоса на выборах грозит в том случае, если человек принял предложение, обещание или уже получила деньги в размере более 125 гривен – то есть 3% от размера минимальной зарплаты за:

  • отказ от участия в голосовании;
  • голосования более чем один раз;
  • голосование за отдельного кандидата или за отказ от голосования;
  • передачу избирательного бюллетеня другому лицу.

За продажу голоса на выборах украинцам грозит штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.

Что запрещено делать избирателям во время голосования?

  • Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.
  • Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

Как сообщал ONLINE.UA, обыски в оккупированном Крыму и интенсивные обстрелы на Донбассе со стороны оккупантов связаны с желанием Кремля повлиять на ход президентских выборов в Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, голосование, продажа голоса
Новости других СМИ
"Готовы к атаке России": в ЦИК выступили с важным заявлением
"Готовы к атаке России": в ЦИК выступ...
Зафиксировано первое нарушение на выборах в Украине
Зафиксировано первое нарушение на выборах в Укр...
Названо имя нового президента Словакии
Названо имя нового президента Словакии
Президентские выборы 2019: чего на самом деле Кремль добивается на Донбассе
Президентские выборы 2019: чего на самом деле К...
Стало известно, когда будут первые результаты национального экзит-полла
Стало известно, когда будут первые результаты н...
В Украине проходят выборы президента
В Украине проходят выборы президента
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи