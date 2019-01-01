Зафиксировано первое нарушение на выборах в Украине

В ходе президентских выборов, которые проходят в Украине 31 марта, уже зафиксировали первое нарушение: так,
на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает ONLINE.UA.
Указано, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее председатель отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.
Кроме того, в ОПОРЕ сообщили об аналогичной ситуации на Ровенщине, где наблюдателя не пустили на заседание УИК на участке №560530.
Как сообщал ONLINE.UA, в ходе первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-полл на выходе из избирательных участков.