Зафиксировано первое нарушение на выборах в Украине

Зафиксировано первое нарушение на выборах в Украине

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Фото: 24tv.ua
В ходе президентских выборов, которые проходят в Украине 31 марта, уже зафиксировали первое нарушение: так,
на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает ONLINE.UA.
 
Указано, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее председатель отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.
 

Кроме того, в ОПОРЕ сообщили об аналогичной ситуации на Ровенщине, где наблюдателя не пустили на заседание УИК на участке №560530.

"Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать". На УИК наблюдатель прибыл в 7:20 утра, дверь на участок была закрыта. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии. Несмотря на повторные обращения к началу голосования (8:00) наблюдателя не допустили на утреннее заседание", — говорится в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, в ходе первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-полл на выходе из избирательных участков.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, голосование, нарушение
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