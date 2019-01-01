Зафиксировано первое нарушение на выборах в Украине

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В ходе президентских выборов, которые проходят в Украине 31 марта, уже зафиксировали первое нарушение: так,

на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает ONLINE.UA.

Указано, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее председатель отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.