"Готовы к атаке России": в ЦИК выступили с важным заявлением

"Готовы к атаке России": в ЦИК выступили с важным заявлением

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Фото: wikipedia.org

"Центральная избирательная комиссия осуществила необходимые шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе, закупку нового оборудования и софты, и другие действия", – сказала Слипачук.

Она добавила, что ЦИК "морально, технически" готова к "подобным вызовам".

"Будем соответственно реагировать и ссылаться, в том числе, на информацию, которую дают нам наши соответствующие компетентные органы", – отметила председатель Центризбиркома.

Кроме того, Слипачук призвала избирателей проявлять "несогласие с ситуацией в стране" не повреждением бюллетеней, а собственным выбором.

Как известно, недавно Служба внешней разведки сообщала, что Россия "планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов" якобы для того, чтобы "поставить под сомнение легитимность избирательного процесса".

Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине проходят выборы президента. Стоит помнить, что за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность — наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, ЦИК, РФ, атаки
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