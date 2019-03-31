"Готовы к атаке России": в ЦИК выступили с важным заявлением

"Центральная избирательная комиссия осуществила необходимые шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе, закупку нового оборудования и софты, и другие действия", – сказала Слипачук.
Она добавила, что ЦИК "морально, технически" готова к "подобным вызовам".
Кроме того, Слипачук призвала избирателей проявлять "несогласие с ситуацией в стране" не повреждением бюллетеней, а собственным выбором.
Как известно, недавно Служба внешней разведки сообщала, что Россия "планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов" якобы для того, чтобы "поставить под сомнение легитимность избирательного процесса".
Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине проходят выборы президента. Стоит помнить, что за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность — наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса.