Украина усилила морскую охрану: что случилось

Фото: dpsu.gov.ua

В Украине 31 марта для патрулирования Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерним составом. Пограничники усилили меры безопасности для оперативного обнаружения и отслеживания обстановки вокруг стратегических объектов (портов и нефтяных терминалов), чтобы предотвратить провокации и диверсии, в том числе в день выборов президента.

Также указано, что распределение сил и средств спланировано таким образом, что каждый военнослужащий сможет воспользоваться правом на волеизъявление.

Стоит отметить, что раньше корабли НАТО вошли в Черное море. В Черное море вошли фрегаты ВМС Канады и Испании, их сопровождают эсминец и фрегат ВМС Турции. Это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев. В конце февраля в его акватории находился американский эсминец Дональд Кук с группой сопровождения.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.