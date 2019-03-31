Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке

Фото — посольство України в Австралії

Уже завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, который открылась первым среди зарубежных участков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылась самым первым среди всех зарубежных участков — в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже — в Казахстане.