Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке

Уже завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, который открылась первым среди зарубежных участков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылась самым первым среди всех зарубежных участков — в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии.
После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже — в Казахстане.
"В целом в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 1 апреля. Украинцы, голосующие на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии заявили, что абсолютно готовы к возможным кибератакам во время выборов президента.
С данным заявлением выступила глава ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя информацию об угрозах кибер-вмешательства со стороны России.