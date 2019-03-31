Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке

Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке

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Фото — посольство України в Австралії

Уже завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, который открылась первым среди зарубежных участков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылась самым первым среди всех зарубежных участков — в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже — в Казахстане.

"В целом в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 1 апреля. Украинцы, голосующие на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии заявили, что абсолютно готовы к возможным кибератакам во время выборов президента. С данным заявлением выступила глава ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя информацию об угрозах кибер-вмешательства со стороны России.
Источник: Європейська правда Теги: Австралия, заграничный участок, голосование, Президентские выборы 2019
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