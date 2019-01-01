На это стоит посмотреть: президент Эстонии осуществила марш-бросок с военными

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском марш-броске, к которому присоединилось 1300 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Postimees.
"Сегодняшний старт — это отличная возможность для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", — сказала Кальюлайд.
Стоит отметить, что лидер страны впервые участвовала в марш-броске.
Указано, что у участников было восемь часов, чтобы пройти
30-километровый путь, который в основном пролегал на территории центрального полигона Сил обороны, но также и на прилегающей к нему территории.
"В экипировке военнослужащих Сил обороны и представителей силовых структур было служебное оружие и
10-килограммовыйрюкзак, на них была полевая форма. Другие участники несли рюкзаки по 15 кг, но могли преодолеть дистанцию и без дополнительной ноши", — сказано в сообщении.
Напомним, в сентябре 2018 года президент Эстонии убирала мусор в парке Днепра. Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в очистке городского парка.