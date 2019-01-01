В Киеве женщина родила во время голосования за президента Украины

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В Киеве на Подоле на избирательном участке в роддоме женщина родила во время голосования за президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Рена Назарова, передает ONLINE.UA.

"Из приятного: на одном из участков, что в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка", — написала она.

Журналистка отметила, что женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов. Как назвали ребенка — пока неизвестно.

Как сообщал ONLINE.UA, 31 марта в Украине проходят выборы президента Украины. Стоит помнить, что за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность — наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса.