В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок

В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок

  |  Украина   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

В Черниговской области, в городе Борзна, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105.

Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Участок вновь открыли для голосования. Он работает в штатном режиме.

В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок (1)

Напомним, в ходе президентских выборов, которые проходят в Украине 31 марта, уже зафиксировали первое нарушение: так, на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.
Указано, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее председатель отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.
Как сообщал ONLINE.UA, в ходе первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-полл на выходе из избирательных участков.
Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, Черниговская область, поджег, избирательный участок
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 01 апреля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 01 ап...
В Киеве женщина родила во время голосования за президента Украины
В Киеве женщина родила во время голосования за ...
На это стоит посмотреть: президент Эстонии осуществила марш-бросок с военными
На это стоит посмотреть: президент Эстонии осущ...
Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке
Украинцы выбрали президента на первом заграничн...
Украина усилила морскую охрану: что случилось
Украина усилила морскую охрану: что случилось
"Готовы к атаке России": в ЦИК выступили с важным заявлением
"Готовы к атаке России": в ЦИК выступ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги