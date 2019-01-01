В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок

В Черниговской области, в городе Борзна, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Участок вновь открыли для голосования. Он работает в штатном режиме.

Отмечается, что инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105.

Указано, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее председатель отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.

Напомним, в ходе президентских выборов, которые проходят в Украине 31 марта, уже зафиксировали первое нарушение: так, на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.