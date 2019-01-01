СМИ: Лувр потерял самую дорогую картину в мире

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Самая дорогая картина в мире "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи исчезла из филиала парижского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что полотно должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре 2018 года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

"По словам французского чиновника, знакомого с дискуссиями парижского Лувра с филиалом в Абу-Даби, в Париже тоже не могут найти "Спасителя мира". Эксперты по живописи говорят, что местонахождение полотна сейчас действительно неизвестно", — сказано в сообщении.

"Спаситель мира" ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 миллионов долларов. Итоговая сумма операции с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 миллиона. Купил ее саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд.

В 1958 году картина впервые появилась на аукционе как полотно авторства одного из мастеров "школы да Винчи". Тогда она ушла с молотка за 45 фунтов. В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо.