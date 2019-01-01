Вакарчук рассказал, что сейчас больше всего нужно Украине

Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Известный украинский певец и лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пришел на избирательный участок в Киеве. Артист исполнил свой гражданский долг и рассказал журналистам, что, по его мнению, сейчас является самым главным для Украины, передает ONLINE.UA.

"Самое главное, что нужно Украине сегодня, по моему мнению – это смена политической культуры. К сожалению, никто из 39 кандидатов не предлагает этого. Мы видим большое количество имен, но не знаем, кто за ними стоит. Мы видим много лозунгов и красивых слов, но очень мало реальных идей и действенных алгоритмов их воплощения. Мы видим огромное количество обещаний, но есть очень маленькая вероятность, что их выполнят. То есть и культура осталась неизменной", — отметил Святослав Вакарчук.

Не обошел Святослав Вакарчук довольно острого вопроса от журналистов относительно парламентских выборов. Артист не дал четкого ответа, появится ли его имя в бюллетенях.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Вакарчук призвал всех украинцев голосовать ответственно. Артист просит людей выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта. Соответствующее обращение он разместил в Instagram.