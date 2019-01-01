В России рассказали, когда закончится строительство "Северного потока-2"

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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2 " завершится в 2019 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Все те заявления, которые делались в последнее время, не соответствуют действительности. И вообще нет никаких каких-то фатальных юридических преград, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство к концу девятнадцатого года", — сказал он в эфире российского ТВ.

Отметим, 27 марта "Нафтогаз" сообщил о том, что Датское энергетическое агентство выдало оператору компании Nord Stream 2 AG отрицательное заключение на прокладку газопровода, на что и ответил Миллер.

В прошлом году он говорил, что Россия готова приступить к поставкам своего газа по "Северному потоку-2 " с 1 января 2020 года, когда заканчивается транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом.

Накануне энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта Nord Stream 2 AG дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода. При этом обе заявки на прохождение газопровода — и с севера, и с юга острова, — как и раньше, находятся на рассмотрении властей Дании.