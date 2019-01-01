Президентские выборы-2019: как голосуют военные в прифронтовых зонах

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В Украине продолжаются выборы президента страны. Избирательный процесс на Донетчине проходит спокойно. Утром приходит более старшее поколение, а молодежь посещает участки позже. Нарушений пока нет, однако присутствует много наблюдателей, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Краматорск город тыловой, хотя и входит в зону Операций Объединенных Сил, поэтому здесь выборы не отличаются от любого другого города Украины. Относительно Луганщины... После обстрелов боевиками города Попасная здесь спокойно. Бойцы 46-го батальона дали достойный отпор, что заставило российских оккупантов затихнуть. Я приехал с позиции. Сюда важно прийти, потому что это обязанность каждого гражданина Украины. Мы можем выбрать, поддержать и высказать собственное мнение относительно кандидата",– рассказал один из военных.

Участок заменяет военная палатка, однако в середине все, как на обычном участке. Бойцов с передовой привозят группами и они голосуют по очереди. На 13:00 явка составляет 72%. В случае провокаций со стороны врага, бойцы готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал ONLINE.UA, в Черниговской области, в городе Борзна, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь. Отмечается, что инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105.