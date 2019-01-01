Начали голосовать украинцы в США - опубликованы первые фото

Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Украинцы в Соединенных Штатах Америки начали голосовать на выборах президента Украины.Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Посольство Украины в США.

"Украинцы Америки начали голосовать на выборах президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон 900089", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Голосование в американской столице, по информации посольства, открыли граждане Виктор и Полина, которым недавно исполнилось 18 лет.

"Именно они открыли голосование в американской столице. Гордимся нашей молодежью!" — рассказывают в посольстве.

В Соединенных Штатах создали 4 избирательных участка – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

Отмечается, что выборы президента завершатся после закрытия участка в Сан-Франциско — голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 1 апреля. По состоянию на сейчас участок там еще не открылась.

В целом в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии заявили, что абсолютно готовы к возможным кибератакам во время выборов президента. С данным заявлением выступила глава ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя информацию об угрозах кибер-вмешательства со стороны России.