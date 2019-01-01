Идеальная работа: NASA предлагает лежать в постели и зарабатывать тысячи долларов

Идеальная работа: NASA предлагает лежать в постели и зарабатывать тысячи долларов

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Голова NASA Джим Брайденстайн (фото — flickr.com)

NASA и Европейское космическое агентство ESA предлагают очень интересную работу – от работника нужно только валяться в постели и получать за это зарплату в размере 9 500 долларов (это более четверти миллиона гривен), передает ONLINE.UA со ссылкой на NewYork Post.

"Действительно, нужно лежать — в течение 2 месяцев работники постараются вообще не вставать с кровати. Лежать они будут таким образом, что ноги все время будут размещены чуть выше уровня головы, чтобы кровь отливала от конечностей, провоцируя деградацию мышц. Отмечается, что таким образом ученые хотят изучить влияние длительного пребывания в условиях искусственной гравитации на команды будущих космических миссий", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, агентство планирует привлечь 24 добровольца. Эксперимент будут проводить в Германии с сентября по декабрь 2019 года. Участников разделят на 2 группы, каждая из которых будет отдыхать по 60 дней, время от времени совершая поездки на центрифугу.

"Вращательные упражнения спровоцируют обратный приток крови к ногам, симулируя эффект гравитации. Таким образом ученые надеются выяснить, какие преимущества может предоставлять искусственная гравитация на живых астронавтов в длительных миссиях", — пишет издание.

Идеальная работа: NASA предлагает лежать в постели и зарабатывать тысячи долларов (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, который должен был состоятся в феврале 2019 года. Причиной тому стала его причастность к незаконной аннексии Крыма со стороны России.

Источник: ONLINE.UA Теги: NASA, работа, вакансия, технологии
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