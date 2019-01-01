Появились результаты национального экзит-полла

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Первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-полла по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков, передает ONLINE.UA.

За Зеленского отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.

"Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%. Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки", — сказано в сообщении.

Глава фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина подчеркнула, что это предварительные результаты – по состоянию на 19:00. Окончательные результаты Национального экзит-полла станут известн в 23.00.

Национальный экзит-пол проводили "Деминициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Напомним, до 5 апреля включительно окружные территориальные комиссии должны установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов, до 10 апреля включительно ЦИК должен установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, ЦИК должна обратиться в Верховную Раду с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.