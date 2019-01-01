Тимошенко собирает «массовку» под ЦИК для провокаций и срыва выборов, - эксперт

Тимошенко собирает «массовку» под ЦИК для провокаций и срыва выборов, - эксперт

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Фото: censor.net.ua

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко собирает под стенами Центральной избирательной комиссии в Киеве «массовку» с целью осуществления провокаций. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер Александр Барабошко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

«Расценки стоять под ЦИК от Тимошенко», — написал Барабошко.

Как доказательство блогер приводит скриншоты переписки, в которой обсуждается время и место сбора, а также оплата за услуги и бонусы за дополнительных людей, которых удастся привлечь к готовящейся провокации.

«Сегодня с 18:00 до 22:30 (+ — 30 минут). Будет работа, 300 гривен, всех рассчитываю на карту, за приведенных людей бонус 20 грн, 40 мест. Суть работы массовка. Возраст, вес, стиль одежды не важны, места разлетаются быстро, жду желающих в личных сообщениях», — говорится в переписке.

В свою очередь ранее политический эксперт Алексей Вороненко обнародовал информацию о том, что штаб Тимошенко массово завозит в Киев людей с целью срыва выборов.

«Поступила свежая информация из Харькова, подтверждено знающими людьми из Киева. Юлия Тимошенко руками своих штабистов и агитаторов на зарплате собирает в Харькове бригады спортсменов с тем, чтобы везти их на Киев — под выборы. Мало того, процесс уже идет полным ходом и в Киев на данный момент прибыло две таких бригады по 30-40 человек. Сколько их будет всего — пока неизвестно», — написал Вороненко.

Источник: УНІАН Теги: эксперт, ЦИК, массовка
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