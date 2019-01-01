ГолосуйНепоПриколу: в соцсетях с восторгом восприняли призыв Джамалы голосовать и не за Зеленского

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Социальные сети поздравили решения певицы Джамалы поддержать флешмоб #ГолосуйНепоПриколу музыканта Святослава Вакарчука. О своей поддержке Джамалы украинцы высказались в Facebook, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "ГолосUA".

«ГолосуйНеПоПриколу — Джамала присоединилась к флешмобу. Наша звезда, певица мирового уровня, крымская татарка и патриотка Украины поддержала Вакарчука. Адекватных больше», — написала Татьяна Лупова.

Ее мнение поддержала и Алиса Мон, отметила, что Джамала укрепила ее в мысли не голосовать за Зеленского.

«Я и без вакарчуковського #ГолосуйНепоПриколу собиралась делать выбор осознанно и серьезно и уж точно не выбирать Зеленского. Но все же очень здорово, что эту мысль разделяют такие уважаемые мной люди, как Вакарчук, а теперь вот и Джамала!», — подчеркнула пользовательница Facebook.

«По-моему, это круто, когда хороший артист должен еще и твердые патриотические убеждения! Рада, что Джамала тоже поддержала вакарчуківського флешмоб #ГолосуйНепоПриколу и высказалась против голосования за Зеленского. Молодец!», — заявила Янина Шевченко.

А Виталина Гросітская, в свою очередь, увлеклась тем, что флешмоб Вакарчука поддерживает все больше украинцев.

«Что ж, если стране нужны флешмобы, чтобы не творить глупостей и не голосовать за Зеленского — я за. Тем более, что это явно работает, и #ГолосуйНепоПриколу поддерживает все больше и больше народу — вот и Джамала присоединилась!», — отметила Виталина.

Напомним, как сообщал ONLINE.UA, ранее Вакарчук призвал всех украинцев голосовать ответственно. Артист просил людей выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.