Соцсети возмущены: беглый экс-премьер-министр Азаров призвал голосовать за Зеленского

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О том, что пользователи социальных сетей возмущены тем, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию, призвал голосовать на президентских выборах за Владимира Зеленского, стало известно из постов в социальной сети Facebook, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "ГолосUA".

«Чем ближе время выборов, тем более публичных людей высказывают свою позицию по вопросу, кого поддержать или не поддержать. Это хорошо, потому что позволяет быстро понять, к какому лагерю принадлежит тот или иной кандидат. Вот, скажем, экс-премьер Николай Азаров поддержал Владимира Зеленского. Как ранее его поддержал ряд российский пропагандистов типа Пореченкова или Охлобыстина. А против Зеленского выступили патриоты Украины Вакарчук и Джамала. Все это очень хорошо, сразу в голове четко расставляет все по местам. С кем ты? С министром Януковича, или с победительницей Евровидения? По-моему, для всех адекватных украинцев ответ очевиден», — написала Ирина Махонич.

Также возмутилась фактом поддержки беглым экс-премьер-министром Николая Азарова Елизавета Джур.

«О, кровосися Азиров призвал голосовать за Зеленского! Такого офигенно антипиара я, наверное, никогда не видел! Спасибо, Николай Янович, еще раз все убедились, что за Зелень голосовать нельзя ни в коем случае», — считает Елизавета.

Блогер Тарас Мазур тоже считает, что агитация Николая Азарова за Владимира Зеленского — это антипиар.

«Ой, ну все. Теперь, когда за Зеленского публично вписался сам Азіров, он точно победит! Нет, мне иногда кажется, что у ваты совсем мозгов нет, они не понимают, как мы изменились за пять лет, и они серьезно думают, что их поддержка сыграет Зеле в плюс, а не минус», — написал Тарас Мазур.

А Сергей Фещук прямо называет Азарова одним из виновных в бойне на Майдане. «Урод Азиров, подельник Яныка, один из виновных в бойне на Майдане нам всерьез затирает, что надо голосовать за Зеленского... Спасибо, мы уже поняли, что за него нельзя голосовать ни при каких раскладах. И, кстати, достаточно раздавать нам свои «ценные» советы, сиди в своей Рашке и не отсвечивает!», — возмутился Сергей Фещук.

Напомним, ранее Николай Азаров выступил с обращением к украинцам, в котором призвал голосовать на выборах «за нового человека Зеленского».