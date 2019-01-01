"Батькивщина" посчитала, что Тимошенко та Зеленский выходят во второй тур

"Батькивщина" посчитала, что Тимошенко та Зеленский выходят во второй тур

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Фото: facebook.com

 

Политическая партия "Батькивщина" утверждает, что до второго тура президентских выборов должны попасть Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты обработки данных почти 18 тыс. избирательных участков по всей Украине, полученные штабом Юлии Тимошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК Украина.

По данным штаба, у Владимира Зеленского 27% поддержки, у Юлии Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенко – 17,5%.

"К сожалению, мы не смогли представлено представить отдаленные сельские избирательные участки. Поэтому, исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает основания для как минимум от 2-3% прироста нашему кандидату Юлии Тимошенко. Состоялось событие, которое мы прогнозировали", – сказал на пресс-конференции заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Батькивщина" посчитала, что Тимошенко та Зеленский выходят во второй тур (1)

В "Батькивщине" надеются, что протоколы с мокрыми печатями дадут возможность провести 2 тур без давления административного ресурса, без возможностей давления на избирателя, когда два сильных кандидата в реальной борьбе покажут, кто победитель.

 

Источник: rbc.ua Теги: экзит-пол, второй тур, мнение
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