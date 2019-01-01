Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов, - СМИ

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О том, что члены участковой избирательной комиссии 417, которая находится по адресу Алма-Атинская, 8 в Киеве, которые представляют технических кандидатов Юлии Тимошенко, были пойманы на попытке фальсификации выборов Президента Украины. Об этом свидетельствует видео, снятое на участке неравнодушными гражданами, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "ГолосUA".

В частности, на видео зафиксирован факт исчезновения нескольких подписей избирателей из списка, согласно которому после сверки документов выдаются бюллетени. СМИ сообщают, что при заполнении отчетности были использованы исчезающие чернила — очевидно с целью в дальнейшем, при несовпадении количества выданных и зарегистрированных бюллетеней, признать выборы на участке недействительными.

При этом представители технических кандидатов Юлии Тимошенко в комиссии, в частности, Шевцова Елена Валентиновна (от кандидата Сергея Носенко) и Шитенков Оксана Николаевна (от кандидата Виктора Бондаря), всячески пытались помешать съемке и отказывались объяснить произошедшее.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о подготовке штабом Юлии Тимошенко массовых подкупов и фальсификаций. Главными фигурантами организации фальсификаций назывались глава киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее соратница Алла Шлапак. При этом правоохранительные органы отказывались реагировать на освещенные в СМИ факты.