Выборы 2019: первые официальные результаты выборов Президента Украины

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Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – сейчас подсчитали 2,10% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 27,49%, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 24tv.ua.

Комиссия по результатам обработки 2,10% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 27,49%

Петр Порошенко – 17,53% голосов

Юлия Тимошенко – 15,68%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Олег Ляшко с показателями 9,40% и 7,72%.

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.