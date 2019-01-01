Выборы 2019: первые официальные результаты выборов Президента Украины

Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – сейчас подсчитали 2,10% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 27,49%, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 24tv.ua.
Комиссия по результатам обработки 2,10% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.
Подсчет официальных результатов:
Владимир Зеленский – 27,49%
Петр Порошенко – 17,53% голосов
Юлия Тимошенко – 15,68%
Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Олег Ляшко с показателями 9,40% и 7,72%.
Результаты экзит-пола
Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.
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Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.