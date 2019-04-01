Курс валют на сегодня 1 апреля - доллар стал дешевле, евро дорожает

Курс валют на сегодня 1 апреля - доллар стал дешевле, евро дорожает

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На понедельник, 1 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 апреля цена доллара США составит 27 гривен 21 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 57 копеек, что в свою очередь на больше чем в воскресенье, 31 марта.

В воскресенье, 31 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.38/27.271 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.74/30.61 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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