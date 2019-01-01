В штабе ООС рассказали, что в день выборов происходило на Донбассе

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Ситуация на Донбассе стабилизировалась. За прошедшие сутки, в день выборов президента Украины, в зоне боевых действий на востоке оккупанты стреляли один раз в районе населенного пункта Лебединское.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, потерь среди украинских защитников нет, бойцы ООС вражеский обстрел не оставили без ответа.

По состоянию на 7:00 1 апреля обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Стоит отметить, что избирательный процесс 31 марта на территории Донецкой и Луганской областей прошел спокойно. Нарушений не было. СМИ заявляли о значительном количестве наблюдателей на избирательных участках.