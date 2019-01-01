ЦИК обработала более 50% протоколов: кто лидирует

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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тура выборо, набирая 30,20% и 16,64% голосов избирателей соответственно. Это подтверждают данные, которые опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 50,36% протоколов, передает ONLINE.UA.

Третьей стала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13.08% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко получил 11,43% голосов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7,11%, экс-глава СБУ Игорь Смешко — 5,93%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,12%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул — 4,21%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский — 1,66%.

Остальные кандидаты набирают меньше 1% голосов каждый.

Признано недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Как известно, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Как сообщал ONLINE.UA в ходе президентских выборов, которые проходили в Украине 31 марта, было зафиксировано первое нарушение: так, на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.