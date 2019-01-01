У Путина отреагировали на результаты экзит-полла на выборах президента Украины

В Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным", передает ONLINE.UA.

"Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом прорывается во второй тур", — сказал российский чиновник.

Кроме того, он добавил, что Россия может не признать итогов выборов президента в Украине. Мол, позиция Москвы будет зависеть от реакции украинской власти на тысячи жалоб на нарушения во время первого тура и итогов второго тура".

Косачев подчеркнул, что победа на выборах президента Украины любого кандидата, кроме Петра Порошенко, была бы лучше для России. В противном случае там пророчат "радикализацию антироссийской политики". При этом он считает Зеленского "темной лошадкой".

"Я бы не впадал по этому поводу в какую-то эйфорию. Это человек, который не будет самостоятельным. Это человек, который будет маневрировать", – утверждает сенатор.

Как сообщал ONLINE.UA, ЦИК уже обработала более 50% голосов.