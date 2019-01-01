Преемница Меркель вступилась за "Северный поток-2"

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что проект "Северный
"Это, конечно, для меня не сердечное дело", — сказала председатель ХДС о проекте.
Но она указывает на то, что он уже реализовывается, что подписано много контрактов и что проект является ответом на отказ от угля и ядерной энергии. Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона.
Однако, как канцлер, она не обещала ничего, что не может быть сделано, например, для прекращения проекта.
"Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", — пояснила председатель ХДС.
Она также сказала, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и его непосредственных соседей, и об этом нужно четко говорить". "Мы должны держаться вместе как Европа", — добавила она.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, в очередной раз поддержала строительство газопровода "Северный