Преемница Меркель вступилась за "Северный поток-2"

Преемница Меркель вступилась за "Северный поток-2"

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Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что проект "Северный поток-2" может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики, передает ONLINE.UA со ссылкой на ZDF.

"Это, конечно, для меня не сердечное дело", — сказала председатель ХДС о проекте.

Но она указывает на то, что он уже реализовывается, что подписано много контрактов и что проект является ответом на отказ от угля и ядерной энергии. Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона.

Однако, как канцлер, она не обещала ничего, что не может быть сделано, например, для прекращения проекта.

"Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", — пояснила председатель ХДС.

Она также сказала, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и его непосредственных соседей, и об этом нужно четко говорить". "Мы должны держаться вместе как Европа", — добавила она.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, в очередной раз поддержала строительство газопровода "Северный поток-2и выразила недовольство возможной реакцией США в виде санкций.

Источник: ONLINE.UA Теги: ФРГ, Ангела Мерель, Північний потік -2, Аннегрет Крамп-Карренбауер
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