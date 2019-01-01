Эксперт объяснил, как Россия может добиться признания аннексии Крыма благодаря действиям Трампа

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Россия в перспективе может воспользоваться прецедентом с признанием Трампом Голанских высот частью Израиля в качестве аргумента относительно аннексии Крыма. По его словам, в ООН некоторые страны могут поддержать Кремль, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Для России признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами – дополнительный аргумент, чтобы требовать признания аннексии Крыма. Если американцам можно, то и России тоже. По принципу: не бойтесь признать аннексию Крыма. Все знают, какие страны в ООН голосуют в поддержку России (как правило, Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан – ред.),

– рассказывает Владимир Фесенко.

Кроме того, эксперт напомнил, что Кремль уже использовал аргумент Косово при оккупации Крыма и Донбасса. Впрочем, отмечает Фесенко, большой тенденции признания аннексии Крыма не будет. США и ЕС не признают оккупацию полуострова Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером.