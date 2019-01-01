В России пригрозили непризнанием результатов выборов в Украине - первые подробности

В России пригрозили непризнанием результатов выборов в Украине - первые подробности

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Фото: flickr.com

Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Отмечается, что это решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В России жалуются, что на выборах якобы не могли голосовать жители восточных областей. На самом деле, украинцы, которые живут на оккупированных районах Донетчины и Луганщины, имели возможность отдать свой голос на подконтрольных Киеву территориях. А граждане Украины, которые живут в России – в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

"В первом туре были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России. То есть примерно 5-6 миллионов человек. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", — заявил глава комитета Госдумы.

Стоит отметить, что в РФ проживает только 30 тысяч украинских избирателей.

Калашников также добавил, что принятие заявления о непризнании результатов голосования не означает, что Россия "не будет сотрудничать с властью или контактировать". Исключением является действующий президент Петр Порошенко, сотрудничество с которым в РФ назвали невозможным.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах в Украине.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Госдума РФ, Президентские выборы 2019, непризнание выборов
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