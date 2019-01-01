Не Зеленский: назван лидер избирательной гонки на зарубежном избирательном округе

Не Зеленский: назван лидер избирательной гонки на зарубежном избирательном округе

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Фото: 24tv.ua

Центральная избирательная комиссия обработала 91,08% протоколов избирательных участков зарубежного избирательного округа. Большинство украинцев за границей поддержала действующего президента Украины Петра Порошенко – он набрал 38,63%, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Владимир Зеленский получил 25,83% голосов, Анатолий Гриценко – 10,13%, Игорь Смешко – 6,51%, Юрий Бойко – 5,04%, Юлия Тимошенко – 4,32%, Руслан Кошулинский – 4,13%, Александр Вилкул – 2,04%.

На избирательных участках в Эстонии и Молдове победил пророссийский кандидат Юрий Бойко (33,30% и 35,54% соответственно). В Берлине уверенно победил Петр Порошенко.

В целом за рубежом 101 избирательный участок, участие в голосовании приняли 40 790 избирателей.

Напомним, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Новый президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным".

Источник: ONLINE.UA Теги: ЦИК, Президентские выборы 2019, зарубежный избирательный округ
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