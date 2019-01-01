Второй тур выборов президента Украины: в ЦИК выступили с важным заявлением

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Председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве заявила, что подсчет 60% протоколов показал, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, в результате, второй тур выборов состоится, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Указано, что после подсчета 60% протоколов ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, в результате чего второй тур выборов должен состояться.

"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозное следующее задание — временной промежуток между окончательным подведением итогов и назначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", — отметила Слипачук.

По состоянию на 10:59 обработано 64,7% протоколов, по результатам которых Зеленский набирает 30,41% голосов, а Порошенко имеет 16,3%.