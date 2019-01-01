Второй тур выборов президента Украины: в ЦИК выступили с важным заявлением

Второй тур выборов президента Украины: в ЦИК выступили с важным заявлением

  |  Украина   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве заявила, что подсчет 60% протоколов показал, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, в результате, второй тур выборов состоится, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Указано, что после подсчета 60% протоколов ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, в результате чего второй тур выборов должен состояться.
 
"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозное следующее задание — временной промежуток между окончательным подведением итогов и назначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", — отметила Слипачук.
 
По состоянию на 10:59 обработано 64,7% протоколов, по результатам которых Зеленский набирает 30,41% голосов, а Порошенко имеет 16,3%.
Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия обработала 91,08% протоколов избирательных участков зарубежного избирательного округа. Большинство украинцев за границей поддержала действующего президента Украины Петра Порошенко – он набрал 38,63%.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ЦИК, второй тур, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
"Украина нам не чужая": Лукашенко взялся за урегулирование ситуация на Донбассе
"Украина нам не чужая": Лукашенко взя...
ЦИК подсчитала 70% протоколов - картина начала меняться
ЦИК подсчитала 70% протоколов - картина начала ...
В России пригрозили непризнанием результатов выборов в Украине - первые подробности
В России пригрозили непризнанием результатов вы...
Не Зеленский: назван лидер избирательной гонки на зарубежном избирательном округе
Не Зеленский: назван лидер избирательной гонки ...
Эксперт объяснил, как Россия может добиться признания аннексии Крыма благодаря действиям Трампа
Эксперт объяснил, как Россия может добиться при...
Преемница Меркель вступилась за "Северный поток-2"
Преемница Меркель вступилась за "Северный ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи