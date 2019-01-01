Цены на нефть пошли вверх - известна причина

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1 апреля мировые цены на "черное золото" эталонных марок умеренно растут на фоне данных о росте деловой активности в Китае, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск подорожали на $0,64 (0,95%) — до $68,22 за баррель.Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,44 (0,73%) — до $60,58 за баррель. Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $7,65 в пользу Brent.

По словам аналитиков, нефть дорожает на фоне сильной статистики из Китая — PMI производственного сектора КНР в марте повысился на 1,3% до 50,5%.

Неделю назад стало известно, что добыча нефти в январе в США снизился до 11,87 млн баррелей в сутки (б/д) из просмотренных 11,96 млн б/д в декабре 2018 г. Об этом сообщило Управление энергетической информации США (EIA).Также в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от компании Baker Hughes. Согласно отчету, число активных нефтяных буровых установок в США снижается шестую неделю подряд и достигло на прошлой неделе 816 установок (-8). Это самый низкий уровень с апреля 2018 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.