В США расстреляли известного рэпера

Nipsey Hussle (фото — flickr.com)

Во время стрельбы, которая случилась 31 марта в Лос-Анджелесе, был убит американский рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Ашгедом). Указано, что на данный момент подозреваемый в расстреле находится на свободе, передает ONLINE.UA со ссылкой на NBC.

Артист получил несколько огнестрельных ранений. После чего он умер в больнице, куда его госпитализировали.

Кроме того, вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения. Пока неизвестно, что именно спровоцировало стрельбу.

"Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg", — сказано в сообщении.

Напомним, недавно модель и блогера Тару Фарес, которая выиграла конкурс красоты "Мисс Багдад", застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти. Полиция начала расследование инцидента. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.