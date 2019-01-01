В США расстреляли известного рэпера

В США расстреляли известного рэпера

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Nipsey Hussle (фото — flickr.com)

Во время стрельбы, которая случилась 31 марта в Лос-Анджелесе, был убит американский рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Ашгедом). Указано, что на данный момент подозреваемый в расстреле находится на свободе, передает ONLINE.UA со ссылкой на NBC.

В США расстреляли известного рэпера (1)

Артист получил несколько огнестрельных ранений. После чего он умер в больнице, куда его госпитализировали.

Кроме того, вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения. Пока неизвестно, что именно спровоцировало стрельбу.

"Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg", — сказано в сообщении.

В США расстреляли известного рэпера (2)

Напомним, недавно модель и блогера Тару Фарес, которая выиграла конкурс красоты "Мисс Багдад", застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти. Полиция начала расследование инцидента. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ночь с 2 на 3 июня в Кыргызстане произошла смертельная авария, в которой погибла "Миссис мира-2018" Сания Шакирова. 30-летняя женщина, которая победила на конкурсе Miss Universe Beauty — 2018 в номинации "Missis World", погибла на месте происшествия в момент столкновения автомобиля со стеной, ограждающей кладбище.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, убийство, рэпер, Nipsey Hussle
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