В США расстреляли известного рэпера

Во время стрельбы, которая случилась 31 марта в Лос-Анджелесе, был убит американский рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Ашгедом). Указано, что на данный момент подозреваемый в расстреле находится на свободе, передает ONLINE.UA со ссылкой на NBC.
Артист получил несколько огнестрельных ранений. После чего он умер в больнице, куда его госпитализировали.
Кроме того, вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения. Пока неизвестно, что именно спровоцировало стрельбу.
"Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg", — сказано в сообщении.
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