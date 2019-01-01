ЦИК подсчитала 70% протоколов - картина начала меняться

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Центральная избирательная комиссия обработала 70,61% протоколов. Указано, что лидером первого тура остается Владимир Зеленский, которому удалось увеличить отрыв от своего главного оппонента действующего президента Украины Петра Порошенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, по последним данным, Зеленского поддержали 30,46% избирателей, а Порошенко – 16,18%.

Зеленский лидирует в 19 областях и городе Киев. За Порошенко больше всего проголосовали в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13.15% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко получил 11,54% голосов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7,05%, экс-глава СБУ Игорь Смешко — 5,96%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,18%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул — 4,3%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский — 1,64%.

Остальные кандидаты набирают меньше 1% голосов каждый.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 апреля председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве заявила, что подсчет 60% протоколов показал, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, в результате, второй тур выборов состоится.