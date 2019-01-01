"Украина нам не чужая": Лукашенко взялся за урегулирование ситуация на Донбассе

"Украина нам не чужая": Лукашенко взялся за урегулирование ситуация на Донбассе

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время разговора со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком заявил, что Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прикладывать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. Если мы можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это делать", – подчеркнул Лукашенко во время разговора с Сайдиком.

По словам белорусского лидера, поддержка обусловлена прежде всего тем, что Украина и Беларусь не чужие друг другу страны.

"Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна", – сказал Лукашенко.

Чуть позже Мартин Сайдик отметил единство мнений о том, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт в Украине и положить конец страданиям гражданского населения и гибели людей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко поручил усилить границы Беларуси и создать новые подразделение пограничников с увеличением численности штата.

Источник: ONLINE.UA Теги: Мартин Сайдик, Александр Лукашенко, ОБСЕ, Донбасс
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