В Украине начался весенний призыв: что нужно знать и помнить

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1 апреля в Украине начался весенний призыв на срочную службу — он будет длиться до 30 июня. Указано, что в украинскую армию призовут 18 752 граждан Украины. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек. Соответствующий указ был подписан действующим президентом Украины Петром Порошенко 30 января 2019 года, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что на службу будут призывать лиц 20-27 лет пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Срок службы – до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (городского) военного комиссариата. Следующий призыв состоится в октябре – декабре 2019 года.

Напомним, что призывники, получившие повестку, обязаны прибыть в призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс-мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника.

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