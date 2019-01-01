"Это неверно": Кремль отказался поздравлять любого украинского кандидата

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власть России заявила, что даст оценку украинским выборам после второго тура. С данным заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Выборы в Украине не закончились, должен быть второй тур, поэтому пока давать какие-то официальные выводы рано, — сказал он. — Нужно подождать".

Сейчас представитель Кремля не стал говорить и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура.

"Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не нашелся победитель выборов, говорить (об этом – ред.) считаем преждевременным", — отметил он.

По словам пресс-секретаря Путина, российская сторона не будет направлять поздравления никому из кандидатов в связи с выходом во второй тур президентских выборов на Украине.

"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речь не идет — потому что победитель выборов пока не определен В Украине", — сказал представитель Кремля.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным".