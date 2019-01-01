У Путина ответили Зеленскому относительно компенсаций РФ за Крым и Донбасс

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов объяснять любому политику свою позицию относительно Донбасса и считает, что не подлежит обсуждению тема принадлежности аннексированного Крыма, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Пресс-секретарь Путина прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен требовать от него возврата территорий и выплаты компенсаций Украине за их оккупацию.

В Кремле в очередной раз заявили, что Россия якобы не оккупировала "никаких украинских территорий". Сообщается, что по поводу аннексированного Крыма Песков заявил, что эта тема не подлежит обсуждению и "закрыта раз и навсегда".При этом слова "оккупация" и "аннексия" пресс-секретарь Путина назвал "абсолютно такими, что не применяются к Крыму ни де-факто, ни де-юре".

Как сообщал ONLINE.UA, комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Отмечается, что это решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля.