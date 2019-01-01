"Терпение исчерпывается": власти ЕС обратились к британцам

Жан-Клод Юнкер (фото — kremlin.ru

31 марта президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что у него заканчивается терпение из-за Brexit. С данным заявлением он выступил в эфире Rai News, передает ONLINE.UA.

Его критика прозвучала на фоне того, как британский премьер-министр Тереза Мэй потерпела третье поражение в парламенте с соглашением о выходе из ЕС.

"К нашим британским друзьям у нас много терпения, но даже терпение иссякает... Сейчас мы знаем, относительно чего британский парламент говорит "нет". Но мы не знаем, относительно чего он может сказать "да", — добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер надеется, что британский парламент согласует дальнейшие шаги в ближайшие дни.

Как известно, на прошлой неделе британские депутаты в третий раз провалили соглашение Терезы Мэй с ЕС, и вероятность "жесткого" выхода Британии значительно выросла. Есть вероятность, что премьер сможет вернуть документ в Палату общин в четвертый раз на этой неделе, чтобы попытаться избежать такого сценария.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности после того, как состоится Brexit.