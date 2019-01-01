"Это просто цирк": что западные СМИ пишут о выборах в Украине

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Западные СМИ активно анализируют и обсуждают результаты первого тура президентских выборов в Украине. Как известно, согласно данным экзит-поллов, во второй тур проходят действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Мировые медиа объясняют это тотальным недоверием украинцев к политикам, передает ONLINE.UA.

Так, авторитетное издание Bloomberg назвало победу Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов "значительным шагом к невозможности Порошенко быть избранным на второй срок" .Таким образом, по словам экспертов издания, украинские избиратели выразили недоверие действующей власти и политикам в целом.

"Для мира имеет глобальное значение, кто является лидером в Украине. Страна," замкнутая "между Россией и Европейским Союзом, стала геополитическим полем битвы: Запад дает ей миллиарды долларов на помощь, Россия продолжает вмешиваться и пытается вернуть влияние", — пишет СМИ.

В бэкграунде Bloomberg перечисляет успехи Порошенко и указывает на политическую неопытность Зеленского.

Agence-France Presse решило напомнить своим читателям, что на момент объявления Зеленского о баллотировании на пост президента, его политический опыт ограничивался ролью главы государства в телесериале. Тем не менее, сейчас ему удалось обогнать действующего президента Порошенко и выбить из гонки экс-премьера Юлию Тимошенко.

"Если актер выиграет второй тур в апреле, как показывают опросы общественного мнения, он" станет за штурвал одной из беднейших стран Европы, нации, борющейся с российскими сепаратистами ", — говорится в сообщении.

The Guardian отметило, что сразу же осле того, как были обнародованы результаты экзит-поллов, кампании Порошенко и Зеленского быстро пошли в атаку, обменявшись взаимными обвинениями. Журналисты издания перенесли читателя в атмосферу избирательных участков и оппубликовали слова одного из украинцев.

"Это просто цирк", — пробормотал один человек, глядя на таблицы с биографиями кандидатов (речь идет о большом количестве желающих стать президентом Украины).

СМИ также пишет, что поклнников Зеленского не пугает отсутствие у него политического опыта.

Известное немецкое издание Spiegel попыталось найти ответ на вопрос, кто же будет смеяться последним (очевидно, намекая на лидерство комедийного актера в гонках).

Здесь также проводят параллель между реальным Зеленским и его героем в сериале "Слуга народа", объясняя этим его успешность как кандидата. Кроме того, издание отмечает, что Порошенко не собирается сдаваться и готов побеждать во втором туре.

Кроме того, Spiegel напоминает, что "раньше украинцы шутили о том, что нужно прятать паспорта бабушек, чтобы те не голосовали за популистку Тимошенко. Теперь же бабушкам рекомендуют как можно быстрее забрать документы внуков, что увлекаются Зеленским, который не имеет политического опыта, кроме написания шуток о чиновниках ".

Как сообщал ONLINE.UA, власти России заявили, что дадут оценку украинским выборам после второго тура.