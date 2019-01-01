NASA взорвало интернет впечатляющим фото космической "бабочки"

Национальное аэрокосмическое агентство NASA покорило соцсети снимком космической "бабочки" – области звездообразования Westerhout 40 (W40). Указано, что образование находится на расстоянии примерно 1420 световых лет от Земли в созвездии Змеи, передает ONLINE.UA.

Космическая "бабочка" — это гигантская структура, которая внешне похожа на бабочку, представляет собой туманность – колоссальное облако из газа и пыли. "Крылья" удивительной космического бабочки – это пузырьки раскаленного межзвездного газа, что исходит от самых горячих и самых массивных светил в данном регионе.

Также известно, что опубликованное изображение передано на Землю с борта космического телескопа "Спитцер" (Spitzer). Этот аппарат, запущенный еще в 2003 году, предназначен для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне.

"Представленное изображение сформировано на основе четырех снимков, сделанных инструментом Infrared Array Camera (IRAC). Фотографирование осуществлялось на разных длинах волн", — сказано в сообщении.