Оля Фреймут впервые показала 1-летнюю дочь Евдокию

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут всегда старалась не показывать публично своих младших детей. Однако известно, что красавица является мамой троих ребятишек и замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает ONLINE.UA.
Недавно телеведущая все-таки сделала сюрприз поклонникам и опубликовала фото с полуторагодовалой Евдокией на своей странице в Instagram. Напомним, что Фреймут родила дочь от Владимира Локотка 28 июня 2017 года. На ярком фото младшая дочь телеведущей, которая одета в пышную юбку нежно-розового цвета, балуется с игрушками.
"Утренний момент. Евдокия собирается в садик", – подписала снимок Оля.
Как известно, Оля Фреймут также воспитывает
Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась со своими фанатами списком книг, которые успела прочитать зимой. На своей странице в Instgaram журналистка призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три особые книги.