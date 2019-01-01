Оля Фреймут впервые показала 1-летнюю дочь Евдокию

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут всегда старалась не показывать публично своих младших детей. Однако известно, что красавица является мамой троих ребятишек и замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает ONLINE.UA.

Недавно телеведущая все-таки сделала сюрприз поклонникам и опубликовала фото с полуторагодовалой Евдокией на своей странице в Instagram. Напомним, что Фреймут родила дочь от Владимира Локотка 28 июня 2017 года. На ярком фото младшая дочь телеведущей, которая одета в пышную юбку нежно-розового цвета, балуется с игрушками.

"Утренний момент. Евдокия собирается в садик", – подписала снимок Оля.

Как известно, Оля Фреймут также воспитывает 13-летнюю дочь Злату, которую она родила от коренного британца Нила Митчелла, и 2-летнего сына Валерия – это первый общий ребенок Оли и Владимира Локотка.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась со своими фанатами списком книг, которые успела прочитать зимой. На своей странице в Instgaram журналистка призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три особые книги.