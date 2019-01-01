Российский боксер Поветкин снова заговорил о поединке с Усиком

Олександр Усик (фото — instagram.com)

Российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в новой весовой категории, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Как известно, украинский чемпион уже договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамой в супертяжелом весе. Бой запланирован на 18 мая, а затем только после этого поединка Усик и Поветкин могут провести бой друг против друга. Недавно российский боксер уже заявлял, что хотел бы помериться силами с украинцем и заверил, что не планирует завершать карьеру. Теперь же россиянин оценил Усика.