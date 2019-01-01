Российский боксер Поветкин снова заговорил о поединке с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в новой весовой категории, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Как известно, украинский чемпион уже договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамой в супертяжелом весе. Бой запланирован на 18 мая, а затем только после этого поединка Усик и Поветкин могут провести бой друг против друга. Недавно российский боксер уже заявлял, что хотел бы помериться силами с украинцем и заверил, что не планирует завершать карьеру. Теперь же россиянин оценил Усика.
"Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я. Может ли нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует парней. Того же Белью, а он непростой парень", – сказал Поветкин.
Россиянин, как и Усик является олимпийским чемпионом. Поветкин выиграл золото в 2004 году, а Усик –
"Для меня бой с ним, конечно, интересный. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы встречаться с сильнейшими", – сказал Поветкин.
Как сообщал ONLINE.UA ранее украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса WBA.