Как быстро поднять настроение - ученые дали эффективный совет

Ученые из США пришли к выводу, что ходьба в течение 12 минут одновременно с позитивными мыслями про других людей существенно повышает настроение и создает ощущение внутреннего покоя и удовлетворения, передает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Journal of Happiness Studies.

Указано, что группа психологов из Университета штата Айова Группа разделила 496 испытуемых на различные группы, которым было дано задание в течение 12 минут гулять по университетскому городку и при этом думать на определенные, но разные темы.

"127 человек из группы "добрые мысли" должны были думать хорошо с максимальной искренностью о людях, которые идут им навстречу.125 человек из группы "взаимодействие" должны были думать, знакомы ли они с людьми, что идут навстречу, представлять, что может быть общего. 109 человек из группы "преимущества" думали, насколько лучше они чем другие люди, которых они встречали.Другие же 135 человек входили в контрольную группу. Они должны были оценивать внешний вид людей", — сказано в сообщении.

Чуть позже все участники эксперимента заполняли опросники, измеряющие уровень тревожности, счастья, удовлетворенности, эмпатии, привлечения и удовлетворения.

Первые две группы продемонстрировали высокие показатели по всем параметрам. Никакой связи между типом личности и полом выявлено не было.

Так, ученые пришли к выводу, что прогулка в течение 12 минут и позитивные мысли о других существенно повышают настроение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.