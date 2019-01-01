Были ли президентские выборы в Украине свободными - заявление ОБСЕ

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Президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", — сказал он.

Отмечается, что председатель ОБСЕ провел пресс-конференции вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

БДИПЧ ОБСЕ направляла запрос в Россию относительно участия в миссии граждан из РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане РФ за первым туром выборов в Украине не наблюдали.