Были ли президентские выборы в Украине свободными - заявление ОБСЕ

Были ли президентские выборы в Украине свободными - заявление ОБСЕ

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", — сказал он.

Отмечается, что председатель ОБСЕ провел пресс-конференции вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

БДИПЧ ОБСЕ направляла запрос в Россию относительно участия в миссии граждан из РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане РФ за первым туром выборов в Украине не наблюдали.
Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия обработала 70,61% протоколов. Указано, что лидером первого тура остается Владимир Зеленский, которому удалось увеличить отрыв от своего главного конкурента действующего президента Украины Петра Порошенко.
Источник: Інтерфакс-Україна Теги: Украина, ОБСЕ, голосование, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
"Это просто цирк": что западные СМИ пишут о выборах в Украине
"Это просто цирк": что западные СМИ п...
Прогноз погоды в Украине на вторник - 02 апреля
Прогноз погоды в Украине на вторник - 02 апреля
У Путина ответили Зеленскому относительно компенсаций РФ за Крым и Донбасс
У Путина ответили Зеленскому относительно компе...
"Это неверно": Кремль отказался поздравлять любого украинского кандидата
"Это неверно": Кремль отказался поздр...
В Украине начался весенний призыв: что нужно знать и помнить
В Украине начался весенний призыв: что нужно зн...
"Украина нам не чужая": Лукашенко взялся за урегулирование ситуация на Донбассе
"Украина нам не чужая": Лукашенко взя...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги